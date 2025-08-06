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06 августа 2025 в 09:45

«Сима-ленд» решила продать свои склады и офисы почти за 5 млрд рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу помещения компании «Сима-ленд»

Екатеринбург. ТЦ «Сима-Ленд» Екатеринбург. ТЦ «Сима-Ленд» Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Компания «Сима-ленд» решила продать три корпуса в Чкаловском районе Екатеринбурга, в которых располагались ее склады и офисы. Соответствующая информация появилась в одной из баз объявлений об аренде и продаже недвижимости. За все объекты компания планирует выручить 4,9 млрд рублей.

Так, корпус № 8 на улице Черняховского планируется продать за 2,3 млрд рублей, корпус № 11 — почти за 0,9 млрд, а корпус № 19 — за 1,7 млрд рублей. Общая площадь складских помещений составляет 37 тысяч квадратных метров, офисных — 8,9 тысячи «квадратов».

Среди преимуществ в объявлении указан отличный ремонт административно-бытового комплекса. В частности, там есть отдельные места для курения, кинотеатр, конференц-зал, столовая, переговорные, тренинг-рум и кабинеты руководителей.

Ранее сообщалось, что собственники выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк», расположенный на Ходынском поле рядом со станцией метро «ЦСКА» в Москве. От сделки они планируют выручить 100–120 млрд рублей. Как рассказали консультанты, работавшие с комплексом, примерно половина суммы, которую владельцы хотят выручить от продажи, это долговые обязательства.

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