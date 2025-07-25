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25 июля 2025 в 10:45

Запечённые тосты с овощами и сыром — аромат на всю кухню!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запечённые тосты с овощами и сыром — аромат на всю кухню! Быстрая закуска на тостах — отличный вариант для сытного перекуса или лёгкого ужина. Здесь сочетаются мягкий сыр маскарпоне, запечённые овощи и ветчина. Всё готовится просто, а результат радует насыщенным вкусом и ароматом.

Ингредиенты

  • Хлеб тостовый белый или батон — 6 кусочков
  • Помидоры — 2 шт.
  • Ветчина (нарезка) — 6 ломтиков
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Шампиньоны — 3–4 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Маскарпоне — 100 г
  • Сыр моцарелла тёртый — по вкусу
  • Сыр пармезан тёртый — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте грибы, помидоры и перец кубиками. Выложите овощи на противень с фольгой, запекайте в духовке при 180 градусах 10 минут. На тосты аккуратно намажьте маскарпоне, посыпьте чесноком и разложите ветчину.
  2. Сверху выложите перец и грибы, посыпьте моцареллой, а сверху — томаты. Запекайте бутерброды 10 минут при 180 градусах. Посыпьте пармезаном, украсьте зеленью по желанию.

Закуска готова, приятного аппетита!

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бутерброды
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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