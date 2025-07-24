Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 09:30

Бомбический бутерброд с баклажаном! Хрустит, тянется и тает во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бомбический бутерброд с баклажаном! Хрустит, тянется и тает во рту! Горячий бутерброд с баклажаном и моцареллой — это альтернатива пицце, только быстрее и проще. Хрустящий батон, нежные овощи и тягучий сыр превращают обычный перекус в полноценное горячее блюдо, которое легко разогреть повторно.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Панировочные сухари — 3/4 стакана
  • Оливковое масло — немного
  • Баклажан — 1 шт.
  • Итальянский батон — 250 г
  • Томатный соус — по вкусу
  • Моцарелла — 250 г

Приготовление

  1. Духовку разогрейте до 250 градусов. Яйца взбейте с солью и перцем. Сухари высыпьте в отдельную миску. Противень смажьте растительным маслом. Кружки баклажана обмакните в яйца, затем в сухари. Выложите на противень и запекайте в духовке 15–20 минут.
  2. Батон разрежьте вдоль и поперёк на две части. Углубите центр ломтиков, смажьте соусом. Сверху аккуратно выложите баклажаны и посыпьте сыром. Запекайте ещё 6–8 минут, пока сыр не подрумянится.

Ранее мы готовили закуску из баклажанов с чесночной заправкой! Запекаем и вкусно маринуем.

баклажаны
батон
сыр
бутерброды
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, почему ВСУ атаковали именно Сочи
«Диктатор Украины»: политолог раскрыл, как Зеленский обманет Запад
Магнитные бури сегодня, 24 июля: что завтра, боли, напряжение, стресс
«Картинка для общественности»: депутат о смысле переговоров с РФ для КиеваД
Путин в поздравлении Мирзиееву отметил его вклад в упрочение отношений с РФ
«Надо разбираться»: назван способ защитить юг России от атак ВСУ
ИБ-эксперт оценил новый закон против телефонных мошенников
Более 50 человек участвуют в поисках Ан-24 в Амурской области
Задержания агрессивных россиян за призывы убивать военных попали на видео
Крупнейший торговый центр в Москве пытаются продать за баснословную сумму
Мишустин передал Лукашенко привет от Путина через премьера Белоруссии
Общественники потребовали увеличить толщину стен в домах ради секса
В «Ангаре» ответили на сообщения о найденных обломках Ан-24 под Тывой
Следователи нагрянули в аэропорт вылета разбившегося Ан-24
«Мертвая зона»: раскрыто, как беспилотники ВСУ прорвались в Сочи
Появились кадры поисковой операции упавшего Ан-24
Названа вероятная причина крушения Ан-24 в Амурской области
Мощный ветер оставил тысячи жителей Амурской области без света
Экс-солистка «Миража» объяснила феномен успеха Бузовой
Фрагменты упавшего Ан-24 разбросало на большой площади
Дальше
Самое популярное
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.