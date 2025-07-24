Бомбический бутерброд с баклажаном! Хрустит, тянется и тает во рту

Бомбический бутерброд с баклажаном! Хрустит, тянется и тает во рту

Бомбический бутерброд с баклажаном! Хрустит, тянется и тает во рту! Горячий бутерброд с баклажаном и моцареллой — это альтернатива пицце, только быстрее и проще. Хрустящий батон, нежные овощи и тягучий сыр превращают обычный перекус в полноценное горячее блюдо, которое легко разогреть повторно.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Панировочные сухари — 3/4 стакана

Оливковое масло — немного

Баклажан — 1 шт.

Итальянский батон — 250 г

Томатный соус — по вкусу

Моцарелла — 250 г

Приготовление

Духовку разогрейте до 250 градусов. Яйца взбейте с солью и перцем. Сухари высыпьте в отдельную миску. Противень смажьте растительным маслом. Кружки баклажана обмакните в яйца, затем в сухари. Выложите на противень и запекайте в духовке 15–20 минут. Батон разрежьте вдоль и поперёк на две части. Углубите центр ломтиков, смажьте соусом. Сверху аккуратно выложите баклажаны и посыпьте сыром. Запекайте ещё 6–8 минут, пока сыр не подрумянится.

Ранее мы готовили закуску из баклажанов с чесночной заправкой! Запекаем и вкусно маринуем.