Бомбический бутерброд с баклажаном! Хрустит, тянется и тает во рту! Горячий бутерброд с баклажаном и моцареллой — это альтернатива пицце, только быстрее и проще. Хрустящий батон, нежные овощи и тягучий сыр превращают обычный перекус в полноценное горячее блюдо, которое легко разогреть повторно.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Панировочные сухари — 3/4 стакана
- Оливковое масло — немного
- Баклажан — 1 шт.
- Итальянский батон — 250 г
- Томатный соус — по вкусу
- Моцарелла — 250 г
Приготовление
- Духовку разогрейте до 250 градусов. Яйца взбейте с солью и перцем. Сухари высыпьте в отдельную миску. Противень смажьте растительным маслом. Кружки баклажана обмакните в яйца, затем в сухари. Выложите на противень и запекайте в духовке 15–20 минут.
- Батон разрежьте вдоль и поперёк на две части. Углубите центр ломтиков, смажьте соусом. Сверху аккуратно выложите баклажаны и посыпьте сыром. Запекайте ещё 6–8 минут, пока сыр не подрумянится.
Ранее мы готовили закуску из баклажанов с чесночной заправкой! Запекаем и вкусно маринуем.