Тосты на завтрак: готовим 4 рецепта — с авокадо, яйцом, творогом и лососем

Американский завтрак — это горы бекона, яиц и тостов. Вкусно, но тяжело. Можно сделать тосты полезнее и интереснее. Быстро, сытно и без чувства тяжести. Хрустящий хлеб, любая начинка и несколько минут на сковороде или в тостере. Четыре рецепта на все случаи: классический с яйцом пашот, калифорнийский с авокадо и лососем, творожный с ягодами для сладкоежек и сытный с тунцом и зеленью для обеда в офисе.

Как лучше готовить тосты: на сковороде или в тостере?

Это зависит от ваших приоритетов! Тостер дает идеально равномерную, сухую и хрустящую корочку за минуту без масла и лишней грязной посуды, что лучше для быстрого завтрака и диетического варианта, а сковорода (особенно с маслом или сливочным маслом) позволяет получить золотистые, поджаристые тосты с мягкой серединой и насыщенным сливочным вкусом, плюс вы можете одновременно обжарить сыр или яйцо, но это дольше, жирнее и требует контроля, чтобы не подгорели.

Так что для обычного хлеба и экономии времени выбирайте тостер, а для гурманских бутербродов — сковороду.

Рецепт № 1: тосты с яйцом пашот и авокадо — утренняя классика

Поджарьте два ломтика хлеба в тостере или на сухой сковороде. Разомните вилкой один авокадо, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Намажьте авокадо на хлеб. Сварите яйцо пашот: доведите воду до кипения, сделайте воронку ложкой, аккуратно вбейте яйцо, варите 3 минуты. Аккуратно выложите яйцо на тост. Посыпьте солью, перцем и зеленым луком. Белок нежный, желток растекается, авокадо дает кремовую текстуру — идеальное утро.

Как приготовить тосты на завтрак Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет: чтобы яйцо пашот получилось аккуратным, добавьте в воду столовую ложку уксуса — белок схватится быстрее.

Рецепт № 2: тосты с творогом и ягодами — сладкий полезный завтрак

Поджарьте хлеб. Смешайте 150 г творога с ложкой меда или сахарной пудрой. Намажьте творожную массу на тосты. Сверху выложите горсть ягод: клубнику, чернику, малину или банан кружочками. Посыпьте мятой или цедрой лимона для яркости. Сладко, полезно, похоже на десерт. Дети едят с удовольствием, взрослые просят добавки.

Совет: если творог зернистый, пробейте его блендером до кремовой текстуры — начинка получится нежнее.

Рецепт № 3: тосты с лососем и сливочным сыром — калифорнийский завтрак

Поджарьте хлеб. Намажьте толстым слоем сливочного сыра. Сверху выложите слабосоленый лосось тонкими ломтиками. Посыпьте свежемолотым перцем, зеленым луком и сбрызните каплями лимонного сока. Можно добавить тонкие ломтики огурца для хруста. Быстро, красиво, выглядит как завтрак в дорогом отеле. И готовится минуту.

Совет: если лосось слишком соленый, промойте его в холодной воде и обсушите бумажным полотенцем — станет мягче.

Как лучше готовить тосты: на сковороде или в тостере Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4: тосты с тунцом и зеленью — сытный и полезный

Смешайте банку тунца в собственном соку (200 г) с 2 ст. ложками йогурта или сметаны, мелко рубленным укропом и петрушкой, солью и перцем. Поджарьте хлеб. Выложите тунцовую массу на тосты. Сверху добавьте тонкие ломтики огурца или помидора. Белок, омега-3 и клетчатка — завтрак, который держит до обеда. Идеально для офиса.

Совет: тунец берите в собственном соку, а не в масле — так тосты будут легче и полезнее.

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