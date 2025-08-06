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06 августа 2025 в 09:50

Медведчук поделился с Западом рецептом мира

Медведчук: Запад должен отказаться от антироссийской истерии для переговоров

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Западным государствам необходимо поменять собственное отношение к России, чтобы добиться успеха на переговорах, заявил руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье. Он отметил, что для продуктивного диалога этим странам следует прекратить антироссийскую истерию.

Прежде чем договариваться, может, стоит прекратить антироссийскую истерию и охоту на ведьм. И тогда можно прийти к нормальным договоренностям, которые будут выполняться всеми сторонами переговоров. И неважно, кто это сделает, Стив Уиткофф (спецпосланник президента США. — NEWS.ru) или кто-либо другой из представителей США, для мира это сделать необходимо и крайне важно, — указал Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Соединенные Штаты использовали украинский конфликт для установления экономического господства над Европой. Именно так он прокомментировал недавнее соглашение между американским президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предусматривающее введение 15-процентных пошлин на товары из ЕС.

До этого Медведчук говорил, что Вашингтон ввел в заблуждение президента Украины Владимира Зеленского, особенно через фигуру сенатора Линдси Грэма. Политик охарактеризовал риторику американского законодателя как примитивную и ограниченную, отметив, что Грэм выполняет роль «плохого полицейского» в стратегии Белого дома.

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