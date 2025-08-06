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06 августа 2025 в 10:04

Ключевской вулкан готовится к новому рекорду по выбросам

На Ключевском вулкане на Камчатке прогнозируются выбросы до 12 км

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке Извержение вулкана Ключевской на Камчатке Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

В ближайшие дни на Ключевском вулкане на Камчатке произойдут пепловые выбросы до 12 км, спрогнозировали в Камчатском филиале геофизической службы РАН. Подобная активность была зафиксирована 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года, передает ТАСС.

На основе данных о вулканическом дрожании можно сделать вывод, что в ближайшие трое суток ожидается пароксизмальное извержение (особо сильное извержение) вулкана Ключевской, — сказали специалисты РАН.

Ученые подчеркивают, что в настоящее время находиться около вулкана опасно для жизни — по склонам течет раскаленная лава. Также не стоит ездить в район вулкана Толбачик — там есть опасность паводка на реке Студеной. Тем более ранее там была разрушена дамба. Она была построена в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки.

До этого на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Очаг залегал на глубине 82,3 километра, в 342 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.

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