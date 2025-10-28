Тыква, яйцо и горстка манки — пеку сочный манник с тыквой. Нежный, влажный пирог готовится почти сам

Если вы ищете нежный, влажный и полезный десерт, который готовится быстро и из минимального набора продуктов, тыквенный манник станет идеальным решением. Этот пирог сочетает в себе мягкую текстуру манной крупы, естественную сладость тыквы и легкие пряные нотки корицы. В отличие от классических манников, здесь не нужно ждать, когда манка набухнет: тыквенное пюре сразу придает тесту нужную консистенцию. Десерт получается воздушным, сочным и не приедается, а золотистый цвет поднимает настроение даже в самый хмурый день.

Для приготовления вам понадобится: 200 г тыквенного пюре, 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира, 2 яйца, 1/2 стакана сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, корица по вкусу. Тыкву натрите на терке и потушите до мягкости или используйте готовое пюре. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут. Форму для выпекания смажьте маслом, присыпьте манкой или мукой. Вылейте тесто и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте пирогу немного остыть в форме. Подавайте теплым или холодным, при желании украсив орехами, медом или сметаной.

