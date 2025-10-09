Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 03:47

Тягучие картофельные панкейки с родины Трампа — готовим американскую классику на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные панкейки с сыром представляют собой необычное блюдо с родины Дональда Трампа, которое сочетает хрустящую корочку и нежную сырную начинку. Это кушанье кардинально отличается от привычных способов приготовления картофеля и предлагает новый вкусовой опыт. Сочетание простых ингредиентов и легкость приготовления делают эти панкейки идеальным выбором для завтрака или сытного перекуса.

Для приготовления потребуется: 4 крупные картофелины, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очищают и натирают на мелкой терке, тщательно отжимают лишнюю жидкость. Сыр натирают на средней терке, чеснок измельчают. Все ингредиенты смешивают в глубокой миске до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно плотным для формирования лепешек. На разогретую сковороду с маслом выкладывают столовой ложкой картофельную массу, формируя круглые лепешки. Обжаривают с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки 4–5 минут с каждой стороны.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
Суп-гуляш в хлебной «тарелке»: блюдо, которое удивит ваших гостей, — и посуду мыть не надо
Общество
Суп-гуляш в хлебной «тарелке»: блюдо, которое удивит ваших гостей, — и посуду мыть не надо
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Общество
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Звезда ужина из картошки и мяса: обалденная запеканка по простому рецепту
Общество
Звезда ужина из картошки и мяса: обалденная запеканка по простому рецепту
Запекаю осень в тончайшем тесте! Осетинский пирог с тыквой и сыром насджин — вкусно и просто
Общество
Запекаю осень в тончайшем тесте! Осетинский пирог с тыквой и сыром насджин — вкусно и просто
Трамп собрался пройти плановый медосмотр
США
Трамп собрался пройти плановый медосмотр
еда
рецепты
картофель
сыры
Дональд Трамп
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал случаи, при которых у россиян могут отнять жилье
Юрист назвал самый надежный способ расчета при продаже машины
Циклон подарил школьникам Камчатки внеплановый выходной
Людям до 25 знать обязательно: ликбез от врача, как не заболеть хламидиозом
Россиянам рассказали, что следует посетить в Саудовской Аравии
В украинском порту зафиксированы десятки взрывов
Фрагменты дрона ВСУ стали причиной пожара в российском регионе
Бас-гитарист легендарной группы Kiss был госпитализирован
Хирург раскрыла, в каких случаях мужчине нужны грудные импланты
Запрет на фото, слова об СВО, скандалы: где сейчас Сергей Гармаш
Назван виновный в уничтожении шести тысяч домов в Лос-Анджелесе 1 января
Вильфанд раскрыл, на какой территории России уже лежит снег
Уголовник «зарешает»: извращенец и садист предлагает союз Зеленскому
«Надо переформатировать»: Лавров оценил функционал российских сил в САР
Два российских аэропорта временно закрыли небо
Конгрессвумен сделала громкое заявление о диалоге с Россией
Скандал разгорелся в Германии из-за дня рождения Путина
Трамп собрался пройти плановый медосмотр
Трамп сообщил о первых результатах переговоров ХАМАС и Израиля
Россиянам раскрыли важный нюанс установки видеокамеры в подъезде
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.