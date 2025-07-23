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23 июля 2025 в 11:10

Творожные вертушки с джемом! Нужно всего 4 ингредиента и творог!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные вертушки с джемом — детский восторг для взрослых! Эти воздушные рулетики я впервые попробовала в школьной столовой — спустя 20 лет воссоздала идеальный рецепт. Нежное творожное тесто и сладкая начинка превращают обычное чаепитие в праздник. Мои дети теперь называют их «улитками счастья»!

Замешиваем тесто: 250 г муки, 200 г творога (протертого через сито), 100 г холодного сливочного масла, щепотка соли. Быстро вымешиваем в ком, не давая маслу растаять. Охлаждаем 30 минут.

Раскатываем в прямоугольник толщиной 0,5 см. Смазываем тонким слоем джема (лучше абрикосового или смородинового — они не растекаются). Сворачиваем рулетом, режем на «пеньки» по 2 см шириной.

Выкладываем на пергамент, слегка прижимая серединку, чтобы вертушки раскрылись «цветком». Выпекаем 20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Пока горячие — посыпаем сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

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выпечка
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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