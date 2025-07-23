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23 июля 2025 в 09:35

Смаженки по-белорусски: хрустящая альтернатива пицце за 20 минут

Завтрак за 20 минут: готовим смаженки по-белорусски Завтрак за 20 минут: готовим смаженки по-белорусски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смаженки — это горячие бутерброды с мясной или овощной начинкой. Рецепт пришел из Белоруссии и давно стал народным: быстро, недорого и очень вкусно. Вариантов много, но классика — с фаршем, луком и сыром. Отличная идея для завтрака, перекуса или даже ужина, если совсем нет времени.

Нарежьте батон или багет на кусочки толщиной 2–3 см. Приготовьте начинку: смешайте 300 г любого фарша (подойдет говяжий или куриный), 1 мелко нарезанную луковицу, 1 яйцо, соль и перец. Можно добавить зелень или щепотку чеснока для аромата.

Каждый ломтик хлеба с одной стороны смажьте начинкой, слегка прижимая, чтобы фарш держался. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите смаженки фаршем вниз и жарьте на среднем огне до румяной корочки. Затем переверните и подсушите хлеб с другой стороны. В конце можно посыпать тертым сыром и дать ему расплавиться под крышкой.

Готовые смаженки подавайте с кетчупом, сметаной или горчицей. Получается хрустяще, сытно и с ярким вкусом.

  • Совет: можно запечь смаженки в духовке при 180 °C — они получатся менее жирными, но такими же вкусными.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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