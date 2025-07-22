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22 июля 2025 в 05:15

Выживает без воды и цветет ярким ковром! Этому многолетнику 4000 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выживает без воды и цветет ярким ковром! Этому многолетнику 4000 лет! Портулак махровый: яркий ковёр для сада и балкона. Портулак — эффектный низкорослый многолетник, который чаще выращивают как однолетник. Его густые побеги высотой до 10 см образуют живописный ковёр, украшенный крупными (4–5 см в диаметре) махровыми цветками с шелковистым блеском. В отличие от простых форм, махровые соцветия остаются открытыми даже в пасмурную погоду, сохраняя декоративность весь сезон.

Интересные факты о портулаке

  • Историческая ценность: портулак культивируется более 4000 лет. Древние египтяне и греки использовали его не только как декоративное, но и как лекарственное растение.
  • Уникальная особенность: семена портулака прорастают только на свету — их нельзя присыпать землёй. всходы появляются при температуре +25–30 °C уже через 7–10 дней.
  • Засухоустойчивость: благодаря сочным листьям, накапливающим влагу, портулак выживает в засушливых условиях и не терпит переувлажнения.
  • Цветовая палитра: современные сорта включают все оттенки — от белоснежного до пурпурного, включая двухцветные вариации.

Портулак не требует сложного ухода, но любит солнце и лёгкие почвы. Его яркие цветы будут радовать вас с июня до заморозков! В Средние века портулак считали «благословенным» растением — верили, что он защищает от злых духов.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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