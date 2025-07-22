Цветет с мая до заморозков! Махровый многолетник дает 30 цветков с куста

Цветет с мая до заморозков! Махровый многолетник дает 30 цветков с куста

Цветет с мая до заморозков! Махровый многолетник дает 30 цветков с куста! Маргаритки — скромное очарование для вашего сада. Эти неприхотливые многолетники с махровыми цветами — настоящие долгожители сада! Маргаритки способны цвести с мая по сентябрь, сохраняя декоративность даже после первых заморозков. Их компактные кустики (высотой 10–15 см) идеально подходят для создания живых бордюров, украшения альпийских горок и выращивания в контейнерах.

5 удивительных фактов о маргаритках

Исторический символ — в средневековой Европе эти цветы ассоциировались с невинностью и использовались в любовной гадании («любит — не любит»). Съедобный цветок — лепестки добавляют в салаты и десерты, а бутоны маринуют как каперсы. Морозостойкость — под снежным покровом растения выдерживают до -30 °C без укрытия. Лекарственные свойства — в народной медицине используются как противовоспалительное средство. Рекордсмены по цветению — один куст может одновременно распускать до 30 цветков!

Маргаритки прекрасно сочетаются с незабудками, анютиными глазками и луковичными. Попробуйте создать из них «цветущий ковёр» или миниатюрную садовую композицию в горшке — и ваш сад заиграет новыми красками!

Слово «маргаритка» происходит от греческого «margarites» — «жемчужина», что отражает их трогательную красоту.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!