Россия предложила Украине делать короткие перемирия на фронте

Россия предложила Украине вернуться к коротким перемириям на линии фронта для того, чтобы санитарные команды могли забрать раненых, сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров, передает «Пул № 3». Он отметил, что речь идет о перемириях длительностью 24–48 часов, которые позволят не только эвакуировать раненых, но и забрать тела погибших бойцов.

Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта коротких — по 24–48 часов — перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов, — рассказал Мединский.

Ранее помощник президента РФ сообщил, что Россия и Украина «прямо сейчас» завершают обмен 250 военнопленными с каждой стороны. Помимо этого, российская сторона передала украинской более семи тысяч тел бойцов ВСУ.

Тем временем глава делегации Украины Рустем Умеров по итогам переговоров в Стамбуле отметил, что Киев выступил с предложением провести встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такая встреча глав государств разблокирует реальный политический прогресс между странами, считает он.