В России передвинули крайний срок оплаты услуг ЖКХ

В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, это делается для того, чтобы дать гражданам больше времени.

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед – с 10-го числа каждого месяца на 15-е число, — отметил Колунов.

Парламентарий считает, что такая мера снизит риск просрочек и штрафных санкций. Многим людям, напомнил он, зарплата приходит как раз 12-го или 15-го числа.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что на рекордный рост тарифов ЖКХ повлияли цены на газ и необходимость модернизации инфраструктуры. По ее словам, модернизация потребует 4,5 трлн рублей до 2030 года.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России с 1 июля 2025 года усилит контроль за ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги во всех регионах. Подчеркивается, что главная цель — не допустить необоснованного увеличения платы для граждан.