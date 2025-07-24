Порядка 81 тысячи жителей Приамурья остались без света из-за непогоды

Из-за мощных порывов ветра в Амурской области произошла аварийная ситуация на объекте электроэнергетики, в результате без света остаются около 81 тысячи жителей городов Белогорска, Свободного, а также Ромненского и Белогорского муниципальных округов, передает прокуратура региона. Там уточнили, что держат на контроле ликвидацию последствий непогоды на территории региона.

Без света остаются около 81 тысяч жителей гг. Белогорска, Свободного, Ромненского, Белогорского муниципальных округов. Надзорное ведомство контролирует ход и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — указали в прокуратуре.

Ранее жители Пензы остались без электроснабжения из-за возгорания трансформатора на ТЭЦ. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что соцсетях распространилась информация о том, что пожар мог быть вызван атакой беспилотника Вооруженных сил Украины, однако это неправда.

Кроме того, около 33 тысяч жителей Херсонской области лишились электричества в результате обстрела электроподстанции со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что на поврежденных объектах были проведены ремонтные работы.

Тем временем сильнейший ураган обрушился на Льгов, оставив без электричества свыше 2150 частных домовладений. Как уточнил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу жителей.