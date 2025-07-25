Стало известно, как Польша связана с возобновлением поставок США на Украину

Стало известно, как Польша связана с возобновлением поставок США на Украину The Telegraph: жалоба Сикорского повлияла на решение Трампа о поставках Киеву

Жалоба главы МИД Польши Радослава Сикорского повиляла на решение президента США Дональда Трампа по военной помощи Киеву, сообщает британская газета The Telegraph. По ее данным, после этого глава Белого дома велел возобновить поставки ПВО для Украины.

Издание утверждает, что польский министр пожаловался спецпосланнику Трампа Киту Келлогу на якобы поврежденное в результате ударов посольство Польши в Киеве, в связи с чем призвал разморозить поставки систем ПВО. Келлог передал эту информацию Трампу, который затем поручил Пентагону разблокировать поставки.

Он приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки Киеву, — пишет газета.

Ранее это же издание со ссылкой на источники сообщало, что Германия передала Украине первую установку зенитно-ракетного комплекса Patriot в конце прошлой недели. Журналисты напоминили, что президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 13 июля объявили о проекте помощи Киеву на $10 млрд (почти 794 млрд рублей).