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24 июля 2025 в 20:26

Молодая семья с полуторагодовалой дочкой летела на разбившемся Ан-24

На потерпевшем крушение Ан-24 летела молодая семья с полуторагодовалой дочкой

Место крушения Ан-24 Место крушения Ан-24 Фото: t.me/dvtproc

На самолете Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, летели молодые супруги Сергей и Наталья Шиян с полуторагодовалой дочкой, рассказала мать мужчины Людмила. По ее словам, которые приводит РИА Новости, семья направлялась из Благовещенска в Тынду к родным.

Это мой сын, невестка. С ними их маленькая девочка, полтора года. Летели в Тынду из Благовещенска, сидели вместе, — поделилась Людмила.

Женщина добавила, что Сергей и Наталья живут в Хабаровске. В Благовещенске они были в гостях, а потом направились в Тынду к родителям Натальи. Людмила, плача, добавила, что все еще надеется, что молодые супруги сели на другой самолет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что пассажиры Ан-24 жаловались на его состояние перед вылетом. Сошедшие с самолета в Благовещенске рассказали, что заметили в салоне испарения возле багажной полки. Девушка по имени Ангелина отметила, что состояние Ан-24 встревожило многих, поскольку он выглядел очень старым. По словам пассажирки, она с друзьями, как и многие другие, покинула самолет в Благовещенске, далее борт направился в Тынду.

Россия
Амурская область
крушение самолета
авиакатастрофы
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