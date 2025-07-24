Избежавшие гибели в разбившемся Ан-24 пассажиры показали видео с борта Пассажиры Ан-24 засняли на видео состояние самолета перед вылетом

Пассажиры Ан-24, разбившегося в Амурской области, жаловались на его состояние перед вылетом, сообщил Telegram-канал SHOT. Сошедшие с самолета в Благовещенске рассказали, что заметили в салоне испарения возле багажной полки.

Девушка по имени Ангелина отметила, что состояние Ан-24 встревожило многих, поскольку он выглядел очень старым. По словам пассажирки, она с друзьями, как и многие другие, покинула самолет в Благовещенске, откуда он направился в Тынду.

Ан-24 рухнул в нескольких километрах от города Тында. На борту самолета находились 49 человек — шесть членов экипажа и 43 пассажира, в числе которых были и дети. Все погибли.

После крушения Ан-24 в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал оперативный доклад о ходе расследования авиакатастрофы с Ан-24. На место происшествия были направлены опытные криминалисты и эксперты для детального изучения обстоятельств крушения.