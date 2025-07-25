Двух бывших замгубернаторов Брянской области осудили за взятки

Двух бывших замгубернаторов Брянской области осудили за взятки Бывших замгубернаторов Брянской области Кулешову и Егорову осудили за взятки

Володарский районный суд Брянска приговорил бывших экс-заместителей губернатора Елену Егорову и Татьяну Кулешову к девяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Бывшие чиновницы признаны виновными в получении взятки.

Помимо лишения свободы, суд назначил Кулешовой штраф в 10 млн рублей. Егоровой придется заплатить 8,1 млн рублей.

Егорову и Кулешову арестовали в марте 2023 года. Женщин обвиняли в даче взятки в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что суд арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко до 21 сентября. Чиновника задержали 22 июля текущего года по делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) в ходе строительства фортификационных сооружений. На следующий день чиновника доставили в Москву.

Также подозреваемым по уголовному делу в отношении Симоненко проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура. Сумму ущерба оценили в 818,8 млн рублей. Следствие считает, что действия чиновника в условиях проведения специальной военной операции «ухудшило обороноспособность границ» и защиту населения.