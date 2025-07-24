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24 июля 2025 в 14:21

Вице-губернатора Брянской области могут арестовать

Следствие попросило суд арестовать вице-губернатора Брянской области Симоненко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие просит суд арестовать вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, сообщает ТАСС. Чиновника задержали по делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) в ходе строительства фортификационных сооружений.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного (злоупотребление должностных полномочий), — сообщили в суде.

О задержании вице-губернатора Брянской области стало известно во вторник, 22 июля. Перед этим в доме и на рабочем месте чиновника были проведены обыски. На следующий день чиновника доставили в Москву.

Также подозреваемым по уголовному делу в отношении Симоненко проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура. Сумму ущерба оценили в 818,8 млн рублей. Следствие считает, что действия чиновника в условиях проведения специальной военной операции «ухудшило обороноспособность границ» и защиту населения.

Юрист Илья Русяев предположил, что Симоненко может грозить до 10 лет лишения свободы. По его словам, чиновнику также могут запретить занимать определенные должности. Смягчающие обстоятельства в деле Симоненко могут включать возмещение ущерба и сотрудничество со следствием, резюмировал эксперт.

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