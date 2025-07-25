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25 июля 2025 в 15:53

Козы в российском селе подхватили сибирскую язву

В селе Кекино Нижегородской области введен карантин из-за сибирской язвы у коз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Карантин введен из-за того, что козы из села Кекино Воротынского района Нижегородской области подхватили сибирскую язву, сообщает правительство региона. По данным источника, местный фермер обратился к ветеринарам, поскольку у него начали умирать рогатые.

Правительство области отмечает, что территорию хозяйства оперативно продезинфицировали. Биоматериалы, собранные с места, были отправлены в лабораторию для дальнейших исследований. Оказалось, козы умирали из-за сибирской язвы.

На место прибыли специалисты Госветслужбы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Жителям запрещено убивать животных и вывозить их за пределы Кекино. Также стоит ограничение на привоз скота без прививки от инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ нет угрозы распространения сибирской язвы после вспышки в Акмолинской области Казахстана. По данным ведомства, специалисты непрерывно следят за эпидемиологической обстановкой в мире. Роспотребнадзор напомнил, что сибирская язва встречается в основном у людей некоторых профессий.

Нижегородская область
козы
болезни
сибирская язва
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