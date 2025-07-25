Суд решил закрыть процесс по делу генерала Попова Суд решил рассмотреть апелляцию по делу экс-генерала Попова в закрытом формате

Апелляционное заседание по делу бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова состоится в закрытом режиме, сообщает РБК. При этом защита генерала выступила против такого формата.

Представитель военной прокуратуры предложил провести слушание без участия прессы и зрителей, сославшись на наличие в материалах дела информации, относящейся к служебной тайне в сфере обороны. Генерал Попов и его адвокат Сергей Буйновский настаивали на открытом разбирательстве.

Иван Попов будет участвовать в заседании через видеосвязь из следственного изолятора. В СИЗО он находится с февраля 2025 года. В зал суда журналистов и зрителей не допустили. Попова обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката.

Ранее бывшему замминистра обороны Павлу Попову вменили статью об организации преступной группировки при строительстве парка «Патриот». Следователи утверждают, что в ОПГ он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замглавы управления инновационного развития ведомства Владимира Шестерова.