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17 июля 2025 в 12:15

Генерала Попова обвинили в создании «банды» в Минобороны ради дачи в СНТ

Генерала Попова обвинили в создании ОПГ в деле о парке «Патриот»

Павел Попов Павел Попов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову вменили статью об организации преступной группировки для махинаций при строительстве парка «Патриот», сообщил корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда. По версии следствия, в ОПГ он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замглавы управления инновационного развития ведомства Владимира Шестерова.

Не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание организованной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот», — отметил представитель Главной военной прокуратуры.

По версии следствия, Попов координировал действия группы и прикрывал ее деятельность, а Ахмедов с Шестеровым занимались реализацией его плана. Деньги, выделенные Минобороны на парк «Патриот», пошли на строительство зданий в садоводческом товариществе «Звезда» под Красногорском — на участке, который оформлен на генерала.

Ранее на имущество Ахмедова и Шестерова наложили арест. Общая сумма превысила 60 млн рублей. Тем временем на счетах Попова арестовано более 30 млн рублей.

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