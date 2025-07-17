Генерала Попова обвинили в создании «банды» в Минобороны ради дачи в СНТ

Бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову вменили статью об организации преступной группировки для махинаций при строительстве парка «Патриот», сообщил корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда. По версии следствия, в ОПГ он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замглавы управления инновационного развития ведомства Владимира Шестерова.
Не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание организованной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот», — отметил представитель Главной военной прокуратуры.
По версии следствия, Попов координировал действия группы и прикрывал ее деятельность, а Ахмедов с Шестеровым занимались реализацией его плана. Деньги, выделенные Минобороны на парк «Патриот», пошли на строительство зданий в садоводческом товариществе «Звезда» под Красногорском — на участке, который оформлен на генерала.
Ранее на имущество Ахмедова и Шестерова наложили арест. Общая сумма превысила 60 млн рублей. Тем временем на счетах Попова арестовано более 30 млн рублей.