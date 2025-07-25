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25 июля 2025 в 15:53

«Опасность ускорения роста цен»: Набиуллина назвала главные риски

Набиуллина заявила о сохраняющихся рисках ускорения роста цен

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность ускоренного роста цен пока сохраняется, заявила Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. По ее словам, ситуацию по-прежнему определяют инфляционные ожидания, рынок труда и внешнеэкономическая обстановка.

Ключевы из них я уже упомянула, это риски со стороны инфляционных ожиданий и рынка труда. Ситуация пока далека от той, когда опасность ускорения роста цен миновала. Сохраняются риски ухудшения условий внешней торговли, прежде всего снижения мировых цен на нефть, а также геополитические риски, — заключила Набиуллина.

Ранее Центробанк России снизил ключевую ставку до 18% годовых, что стало вторым последовательным смягчением денежно-кредитной политики после семи месяцев сохранения ставки на уровне 21%. Решение принято на фоне снижения инфляционного давления и восстановления экономического роста, при этом регулятор планирует удерживать ставку в диапазоне 18,8–19,6% в 2025 году для достижения целевого показателя инфляции в 4% к 2026 году.

Позднее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт на следующем заседании ЦБ. Парламентарий не исключил, что к концу 2025 года ставка может опуститься до 15%.

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