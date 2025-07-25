Новая книга Симоньян появится в книжных магазинах России

Новый роман журналистки Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появится на полках книжных магазинов России. Книгу выпустит издательство АСТ. Стартовый тираж насчитывает 45 тысяч экземпляров.

Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без нее, — отметила Симоньян.

Книга расскажет читателям о том, что человечность возможно спасти, даже на грани цифрового апокалипсиса. Автор романа сочетает в тексте библейские мотивы с сатирой на современные технологии и критикой цифровой эпохи.

Ранее сообщалось, что самой продаваемой книгой в России за первое полугодие 2025 года стал мистико-философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры. Всего за шесть месяцев было приобретено около 50 тысяч экземпляров.