В Совфеде призвали принять закон о штрафах для электросамокатчиков Сенатор Шейкин призвал не мешать принятию закона о штрафах для самокатчиков

Кикшеринговые компании не дают принять законопроект, предусматривающий штрафы для самокатчиков за различные нарушения, заявил сенатор Артем Шейкин. По его словам, сказанным «Газете.Ru», за «вседозволенность» водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) расплачиваются обычные граждане.

Внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы за пьяную езду на самокатах, катание вдвоем и превышение скорости <…> из-за лоббирования и давления со стороны кикшеринговых компаний (другого разумного объяснения я не нахожу) документ до сих пор не принят, — заявил он.

Ранее сообщалось, что запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) ввели в Благовещенске Амурской области. Местные власти шли к этому постепенно на фоне травм пешеходов, аварийных ситуаций и сотен жалоб от жителей.

До этого мэрия Челябинска поддержала СКР по области, который блокировал прокат электросамокатов в областном центре. Предварительно, компании не обеспечили надлежащие условия эксплуатации, и обратной связи от них так и не поступило.