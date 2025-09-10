В Евросоюзе предупредили о последствиях инцидента с дронами в Польше

Инцидент с дронами в Польше может привести к далеко идущим последствиям, написал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он указал на важность суверенитета воздушного пространства своего союзника по ЕС и НАТО.

Нарушение воздушного пространства суверенной Польши, нашего соседа и партнера по Евросоюзу и НАТО, является серьезным инцидентом, который может привести к далеко идущим последствиям, — написал Фицо.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка также подтвердил встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. В НАТО отметили, что не считают инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой.

В Министерстве обороны России также опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. Как говорится в заявлении МИД РФ, заявления Варшавы распространялись с целью дальнейшей эскалации украинского кризиса.