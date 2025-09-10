В МВД раскрыли, куда ушла часть похищенных на укреплениях под Курском денег

Часть денег, которые были похищены при строительстве фортификаций в Курской области на границе с Украиной, злоумышленники потратили на взятки, сообщает «МВД-Медиа». Незаконные вознаграждения передавали сотрудникам региональной Корпорации развития.

По данным следствия, в декабре 2022 года генеральный директор Корпорации Владимир Лукин заключил договор с главой компании «КТК Сервис» Андреем Воловиковым на строительство оборонительных сооружений. Посредником в сделке выступил бывший депутат областной думы Максим Васильев, который фактически управлял деятельностью подрядной организации.

Полученные денежные средства Андрей Воловиков и Максим Васильев потратили на личные цели <…>, а также передали в качестве взяток должностным лицам администрации Курской области и Корпорации развития Курской области, — говорится в сообщении.

Причиненный государству ущерб оценили в 152 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье 160 УК (Присвоение или растрата в особо крупном размере. На данный момент расследование завершено, все материалы переданы в суд. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

