10 сентября 2025 в 17:56

Мужчина откусил уши своей сожительнице и проглотил их

Житель Германии избил жену молотком и оставил ее без ушей

В Германии начался суд над 40-летним мужчиной, которому предъявили обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений своей 34-летней сожительнице, информирует издание Bild. По данным следствия, фигурант уголовного дела откусил ей уши и проглотил их.

Инцидент произошел в земле Северный Рейн-Вестфалия 17 февраля 2025 года. Пострадавшая рассказала, что ее бойфренд забрал у нее телефон и запер в квартире. Затем он несколько раз ударил ее кулаками по лицу и молотком по затылку. Женщина не смогла покинуть жилище и через некоторое время легла спать.

Однако агрессор не успокоился. Он снова напал на свою сожительницу: на этот раз он откусил верхние части ее ушей и проглотил их. После повторного акта насилия женщина смогла выбраться из квартиры только на следующий день, когда партнер ушел за наркотиками. Она выбежала на лестничную площадку, где встретила соседа. Пострадавшая обратилась к нему за помощью, и тот вызвал экстренные службы.

Медики скорой помощи доставили женщину в больницу. В суде сторона обвинения подчеркнула, что действия мужчины обезобразили внешность потерпевшей. Суд запланировал еще шесть слушаний по делу.

Ранее мужчина поссорился с отцом своей невесты и откусил ему кончик носа. ЧП произошло в городе Вязники Владимирской области, когда местный житель и его возлюбленная пришли к гости к родственникам будущей жены.

