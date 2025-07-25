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25 июля 2025 в 15:30

Во Франции резко ответили на требование Зеленского по ВСУ

Политик из Франции Филиппо раскритиковал Зеленского за слова о зарплатах для ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы заплатить военнослужащим Вооруженных сил Украины «всем тем, что он уже отнимает» у Европы, заявил в соцсети Х лидер партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо. Так он ответил на требования украинского лидера выделить средства на зарплаты военным.

Разве он не может заплатить за них всем тем, что он уже у нас отнимает?! – возмутился Филиппо.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» заявил, что Зеленский должен отказаться от власти ради мира на Украине. По его словам, страны НАТО также должны перестать управлять Зеленским. Филиппо потребовал, чтобы западные страны прекратили военную поддержку Киева. По его мнению, им также стоит отказаться от идеи посылать свои войска на Украину.

Кроме того, Филиппо предупреждал, что Франция разоряет себя, «бесконечно выписывая новые чеки Украине». Если у Парижа есть деньги на вооружение Киева, значит он отбирает их у больниц и фермеров, предупредил он. Политик добавил, что Франция должна как можно скорее отказаться от поддержки Украины, так как отправленные Киеву деньги «идут в никуда». Филиппо также призвал забыть об идее отправки французских военных в другие страны.

Флориан Филиппо
Франция
Владимир Зеленский
ВСУ
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