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24 июля 2025 в 06:15

Турэксперт раскрыла, в какой стране мужчинам нельзя носить желтый цвет

Турэксперт Ансталь: в Малайзии мужчин в желтом могут принять за оппозиционеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии мужчинам запрещено носить желтую одежду, так как этот цвет является символом оппозиции, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, особенно важно соблюдать это правило во время митингов или протестных акций.

В Малайзии мужчинам нельзя носить желтый, поскольку он является цветом оппозиции в стране. Соответственно, этот цвет для мужчин запрещен, особенно во время митингов или протестных акций, — сказала Ансталь.

Она уточнила, что в ряде мусульманских стран, таких как Арабские Эмираты, не следует надевать открытую одежду. По словам Ансталь, в государстве серьезно чтят все законы, в том числе прописанные в Коране. Кроме того, отметила турэксперт, яркая одежда считается вызывающей и открытой.

В Саудовской Аравии такая же история: нужно внимательно смотреть, куда вы едете, есть ли там какие-то пожелания по поводу внешнего вида. Но опять же, в большинстве мусульманских стран мы всегда советуем брать с собой более закрытую одежду. Даже если мы отправляем туристов в Дагестан или Чечню, например, чтобы посмотреть Грозный, мы тоже даем такие рекомендации, — добавила Ансталь.

Ранее гендиректор туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина заявила, что отели на новом курорте Вонсан в КНДР не работают по системе «все включено», но могут предоставить россиянам достойный отдых. По ее словам, в среднем путевка на восемь дней обойдется в 150 тысяч рублей с человека.

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