Турэксперт раскрыла, в какой стране мужчинам нельзя носить желтый цвет Турэксперт Ансталь: в Малайзии мужчин в желтом могут принять за оппозиционеров

В Малайзии мужчинам запрещено носить желтую одежду, так как этот цвет является символом оппозиции, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, особенно важно соблюдать это правило во время митингов или протестных акций.

В Малайзии мужчинам нельзя носить желтый, поскольку он является цветом оппозиции в стране. Соответственно, этот цвет для мужчин запрещен, особенно во время митингов или протестных акций, — сказала Ансталь.

Она уточнила, что в ряде мусульманских стран, таких как Арабские Эмираты, не следует надевать открытую одежду. По словам Ансталь, в государстве серьезно чтят все законы, в том числе прописанные в Коране. Кроме того, отметила турэксперт, яркая одежда считается вызывающей и открытой.

В Саудовской Аравии такая же история: нужно внимательно смотреть, куда вы едете, есть ли там какие-то пожелания по поводу внешнего вида. Но опять же, в большинстве мусульманских стран мы всегда советуем брать с собой более закрытую одежду. Даже если мы отправляем туристов в Дагестан или Чечню, например, чтобы посмотреть Грозный, мы тоже даем такие рекомендации, — добавила Ансталь.

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