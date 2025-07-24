«Только одно решение»: Сийярто объяснил, зачем нужно соглашение РФ и США Сийярто: соглашение России и США нужно для прекращения конфликта на Украине

Всеобъемлющее соглашение между Москвой и Вашингтоном необходимо для урегулирования конфликта на Украине, заявил ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, «наличие прямого канала связи между российским и американским лидерами делает безопаснее весь мир».

У этой войны есть только одно решение, для которого необходимо всеобъемлющее соглашение между США и Россией. Поэтому мы всегда рады информации о контактах на высоком уровне между Россией и США, будь то контакты на уровне президентов или министров иностранных дел, — отметил дипломат.

Сийярто добавил, что Венгрия надеется на развитие диалога президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Отсутствие контакта между этими лидерами негативно влияет на весь мир, подытожил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу в Пекине. По его мнению, такой сценарий действительно возможен. При этом, как подчеркнул Песков, свидетельств тому, что Трамп планирует поездку в Пекин, пока нет и Кремль не обладает соответствующей информацией.

Последняя встреча Путина и Трампа прошла на саммите G20 в Осаке 28 июня 2019 года. Она длилась более часа.