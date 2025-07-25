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25 июля 2025 в 05:38

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Соскин: единственным спасением для Украины станет колонизация Америкой

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

США необходимо срочно колонизировать Украину, заявил бывший советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. По его мнению, украинское руководство не способно эффективно управлять страной, и единственным выходом является активное вмешательство Америки.

Только один есть путь. Немедленно к этому министру финансов и торговли американскому, чтобы была создана маленькая группа с тем, чтобы Америка забрала как можно больше украинских ресурсов. Нужна тотальная колонизация всего остатка украинского богатства, — подчеркнул он.

Соскин также отметил, что команда министра финансов США, Скотта Бессента, обладает достаточной компетенцией и профессионализмом, чтобы разобраться в сложной ситуации на Украине. В то же время он резко критиковал нынешних украинских руководителей, сравнивая их с «полуобезьянами» и «людьми нижнего слоя», неспособными воспринять масштабные вызовы и стратегические задачи.

Ранее политтехнолог Сергей Маркелов заявил NEWS.ru, что президент Ураины Владимир Зеленский становится неудобным, однако не намерен добровольно покидать пост главы государства. По его словам, украинский лидер осознает растущее давление, но предпринимает активные шаги для удержания власти.

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Украина
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Олег Соскин
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