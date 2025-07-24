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24 июля 2025 в 05:25

Шаурму больше не ем! Готовлю трубочки с фаршем и сыром — это вкуснее

Как приготовить простые рулеты из лаваша: рецепт альтернативы шаурме Как приготовить простые рулеты из лаваша: рецепт альтернативы шаурме Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда хочется чего-то вкусного, сытного, но не банального. Эти трубочки в лаваше — идеальный вариант: закуска хрустящая снаружи, сочная внутри, с ароматной начинкой. Готовятся они быстро, из простых ингредиентов, и их можно подавать как на обед, так и на ужин. А если завернуть в фольгу — станут удобным перекусом в дорогу.

Обжарьте на сковороде 1 мелко нарезанную луковицу до золотистого цвета. Добавьте 300 г фарша, обжаривайте до готовности, посолите и поперчите по вкусу. По желанию добавьте немного томатной пасты или паприки.

Пока начинка остывает, натрите 100 г твердого сыра. Смешайте с фаршем. Разрежьте тонкий армянский лаваш на прямоугольники — размером примерно 20×25 см. На край каждого положите по 2–3 ст. л. начинки, сверните рулетом, подвернув края внутрь, чтобы начинка не выпала.

Обжарьте рулеты на сухой сковороде или с минимальным количеством масла до румяной корочки с обеих сторон. Можно также запечь в духовке при 200 °С 10–15 минут — получится чуть менее жирно, но не менее вкусно.

  • Совет: перед жаркой смажьте трубочки сверху смесью яйца и сметаны — корочка получится особенно аппетитной.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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