Украина предложила России провести встречу Путина и Зеленского Украина предложила России провести переговоры Путина и Зеленского до конца лета

Киев выступил с предложением провести встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил глава делегации Украины Рустем Умеров по итогам переговоров в Стамбуле, передает Clash Report. По его словам, такая встреча глав государств разблокирует реальный политический прогресс между странами.

Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров России и Украины до конца августа. Такая встреча способна разблокировать реальный политический прогресс, — сказал политик.

До этого стало известно, что третий раунд переговоров по мирному разрешению украинского кризиса в Стамбуле подошел к концу. По словам источника, продолжение этой встречи не планируется.

До начала переговоров в расширенном составе в Стамбуле состоялась встреча глав делегаций от Москвы и Киева, помощника президента РФ Владимира Мединского с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Диалог прошел во дворце Чираган.

Как уточнялось, третий раунд прямых российско-украинских переговоров закончился договоренностью провести обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Встреча в расширенном составе началась позже, чем планировалось. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал мероприятие «очень сложным разговором».