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24 июля 2025 в 06:28

В Люберцах прозвучал громкий взрыв

На улице Владлена Татарского в Люберцах прозвучал взрыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На улице Владлена Татарского в подмосковных Люберцах произошел громкий взрыв, сообщил Telegram-канал SHOT. В материале указано, что после полуночи по району проехала черная иномарка, из которой бросили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Сразу после этого, как говорится в публикации, раздался хлопок. Он был такой силы, что сработала сигнализация у автомобилей. Никто не пострадал. Местные жители планируют обратиться в полицию по поводу инцидента.

Ранее в Новороссийске произошел взрыв в жилом доме. Отмечается, что после этого в пятиэтажке на Анапском шоссе загорелись три квартиры.

Тем временем на территории строящегося виадука через Дальневосточный проспект обнаружили самодельное взрывное устройство. Подозрительный предмет заметил охранник объекта и вызвал полицию. СВУ было обезврежено.

Также в Северо-Кавказском колледже полиции в Назрани сработало самодельное взрывное устройство. По данным источников, инцидент произошел ночью, около 03:00. Взрыв оказался маломощным и повредил только тротуар и рекламный щит.

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