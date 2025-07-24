Россиянам дали советы, как не ошибиться с вкладами Экономист Щербаченко: фиксирование текущей ставки даст лучший доход по вкладу

Фиксирование текущей ставки по вкладам позволит получить более высокий доход, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, следует открывать депозиты на срок от шести месяцев до года, чтобы закрепить выгодные условия.

Фиксируйте текущие ставки. Открывайте вклады на 6–12 месяцев, чтобы закрепить доходность выше будущих снижений. В настоящее время годовые вклады предлагают до 16–18%. Диверсифицируйте сроки. Разделите сумму между краткосрочными и среднесрочными вкладами для большей гибкости. Используйте дополнительные услуги. Некоторые банки предлагают повышенные ставки при подключении дополнительных услуг, например, ежемесячные карточные операции, на определенную сумму, — пояснил Щербаченко.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу текущего года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до отметки 15%. По его словам, оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%.