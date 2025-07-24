Протестующие могут заночевать на месте митинга в Киеве

Протестующие могут заночевать на месте митинга в Киеве Протестующие в Киеве могут повторно устроить ночевку на месте митинга

Люди, митингующие в Киеве, могут вновь остаться на ночь на улице в знак протеста против нового закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание «Страна». Уточняется, что речь идет о документе, который практически устраняет независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Журналисты напомнили, что прошлой ночью возле театра ночевали 40 протестующих. Этой ночью их может быть больше, считают они.

Митинг, как указано, проходит возле театра Ивана Франко, рядом с администрацией президента страны. При этом участники уже скандировали антироссийскую речевку времен «Майдана» 2014 года и прыгали.

Ранее Владимир Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.

Принятие закона, как писали в СМИ, вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».