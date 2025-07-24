Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 04:37

Протестующие могут заночевать на месте митинга в Киеве

Протестующие в Киеве могут повторно устроить ночевку на месте митинга

Фото: Andreas Stein/dpa/Global Look Press

Люди, митингующие в Киеве, могут вновь остаться на ночь на улице в знак протеста против нового закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание «Страна». Уточняется, что речь идет о документе, который практически устраняет независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Журналисты напомнили, что прошлой ночью возле театра ночевали 40 протестующих. Этой ночью их может быть больше, считают они.

Митинг, как указано, проходит возле театра Ивана Франко, рядом с администрацией президента страны. При этом участники уже скандировали антироссийскую речевку времен «Майдана» 2014 года и прыгали.

Ранее Владимир Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.

Принятие закона, как писали в СМИ, вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

Украина
Владимир Зеленский
законы
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Только одно решение»: Сийярто объяснил, зачем нужно соглашение РФ и США
Протестующие могут заночевать на месте митинга в Киеве
Стало известно о ликвидации военных ВСУ в Дачном
«Жулик и крыса»: в Европе по-новому взглянули на Зеленского после скандала
В Госдуме раскрыли, какие льготы положены бездетным семьям
Раскрыто, где Киев хоронит иностранных наемников ВСУ
Психолог ответила, когда нейросети полезны для пациентов
В Германии рассказали, как Украина сможет повлиять на территорию России
Стало известно, кто убедил Трампа изменить позицию насчет России
В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотники ВСУ атаковали Сочи: что известно, сколько погибших
Протестующие в Киеве кричат лозунги «Майдана» 2014 года
Макрон подал иск против журналистки из-за высказывания про его жену
В Одессе раздались взрывы
Аэропорт Грозного временно перестал работать
Рядовой ВС РФ сбил дрон ВСУ, находясь под артобстрелом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 июля, букет пыльцы
«Встал на защиту Родины»: в зоне СВО погиб мастер спорта из Курска
Системы ПВО сработали в «Сириусе»
Жительница Сочи погибла при атаке ВСУ
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.