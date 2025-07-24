Протестующие в Киеве кричат лозунги «Майдана» 2014 года

В Киеве возле национального драматического театра имени Франко прошла акция протеста, во время которой участники скандировали антироссийскую речевку времен «Майдана» 2014 года, сообщило украинское издание «Страна.ua». Демонстранты прыгали и выкрикивали лозунги.

По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевали 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше, — следует из публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.

Принятие закона, как писали в СМИ, вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму». Критики закона, включая депутатов оппозиции, считают, что он фактически ликвидирует ключевые достижения постмайданных реформ, подрывая доверие международных партнеров.