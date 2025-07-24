Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 июля

Опасность атаки БПЛА была объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета. Оперативный штаб работает круглосуточно. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал Меняйло.

На федеральной территории «Сириус» ночью были активированы системы противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Дмитрий Плишкин. Он обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности: отойти от окон и по возможности укрыться, чтобы минимизировать риски.

«Друзья, работает ПВО. Всех прошу отойти от окон и по возможности укрыться», — написал глава местной администрации.

Позднее он сообщил, что ВСУ атаковали нефтебазу в «Сириусе» в Краснодарском крае. Плишкин призвал жителей воздержаться от поездок в этом районе.

В Адлерском районе Сочи из-за атаки ВСУ погибла женщина, передает пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Там уточнили, что еще одна горожанка получила тяжелые ранения.

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы», — указали авторы публикации.

В Адлерском районе Сочи из-за атаки ВСУ погибла женщина, передает пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Там уточнили, что еще одна горожанка получила тяжелые ранения.

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы», — указали авторы публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушные атаки были зафиксированы над семью регионами страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Основная часть воздушных целей (28 БПЛА) была нейтрализована над Брянской областью. Еще 10 дронов сбито над Курской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Орловской.

«Уничтожен один БПЛА над территорией Калужской области, один над территорией Тульской области, один над территорией Липецкой области», — указано в сообщении.

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами Новочеркасск Ростовской области. По информации Telegram-канала Mash, обломки сбитых БПЛА упали в центральной части города. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

По данным канала, основной целью атаки являлась Новочеркасская ГРЭС. Как сообщают очевидцы, один из дронов был уничтожен силами ПВО в районе Троицкой площади.

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