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24 июля 2025 в 03:51

Беспилотники ВСУ атаковали Сочи: что известно, сколько погибших

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Сочи. Что об этом известно, куда прилетело, сколько погибших?

Атака ВСУ на «Сириус»

На федеральной территории «Сириус» ночью были активированы системы противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Дмитрий Плишкин. Он обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности: отойти от окон и по возможности укрыться, чтобы минимизировать риски.

«Друзья, работает ПВО. Всех прошу отойти от окон и по возможности укрыться», — написал глава местной администрации.

Позднее он сообщил, что ВСУ атаковали нефтебазу в «Сириусе» в Краснодарском крае. Плишкин призвал жителей воздержаться от поездок в этом районе.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврической. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал глава ФТ.

Взрывы в Сочи, погибшие

Telegram-канал SHOT написал, что около пяти взрывов прогремело над Сочи, предварительно, сработала система ПВО.

Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие хлопки в центральном районе, нескольких городах и ПГТ. Кроме того, SHOT выяснил, что в населенном пункте наблюдаются перебои в работе интернета.

В Адлерском районе Сочи из-за атаки ВСУ погибла женщина, передает пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Там уточнили, что еще одна горожанка получила тяжелые ранения.

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы», — указали авторы публикации.

Куда еще попытались ударить ВСУ

Российская система противовоздушной обороны за три с лишним часа уничтожила 21 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Активная работа ПВО велась с 20:40 до 23:50 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что из общего числа сбитых БПЛА 10 находились над Черным морем, девять — над Азовским морем и два — в воздушном пространстве Краснодарского края. Все сбитые беспилотники были самолетного типа.

Осколки сбитого БПЛА упали на территорию школы в Каче, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, повреждено несколько окон в образовательном учреждении и двух соседних зданиях, никто не пострадал.

«Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждено несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке», — уточнил Развожаев.

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