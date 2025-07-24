Беспилотники ВСУ атаковали Сочи: что известно, сколько погибших

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Сочи. Что об этом известно, куда прилетело, сколько погибших?

Атака ВСУ на «Сириус»

На федеральной территории «Сириус» ночью были активированы системы противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Дмитрий Плишкин. Он обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности: отойти от окон и по возможности укрыться, чтобы минимизировать риски.

«Друзья, работает ПВО. Всех прошу отойти от окон и по возможности укрыться», — написал глава местной администрации.

Позднее он сообщил, что ВСУ атаковали нефтебазу в «Сириусе» в Краснодарском крае. Плишкин призвал жителей воздержаться от поездок в этом районе.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврической. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал глава ФТ.

Взрывы в Сочи, погибшие

Telegram-канал SHOT написал, что около пяти взрывов прогремело над Сочи, предварительно, сработала система ПВО.

Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие хлопки в центральном районе, нескольких городах и ПГТ. Кроме того, SHOT выяснил, что в населенном пункте наблюдаются перебои в работе интернета.

В Адлерском районе Сочи из-за атаки ВСУ погибла женщина, передает пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Там уточнили, что еще одна горожанка получила тяжелые ранения.

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения. Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы», — указали авторы публикации.

Куда еще попытались ударить ВСУ

Российская система противовоздушной обороны за три с лишним часа уничтожила 21 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Активная работа ПВО велась с 20:40 до 23:50 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что из общего числа сбитых БПЛА 10 находились над Черным морем, девять — над Азовским морем и два — в воздушном пространстве Краснодарского края. Все сбитые беспилотники были самолетного типа.

Осколки сбитого БПЛА упали на территорию школы в Каче, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, повреждено несколько окон в образовательном учреждении и двух соседних зданиях, никто не пострадал.

«Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждено несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке», — уточнил Развожаев.

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