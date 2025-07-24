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24 июля 2025 в 05:04

Марочко рассказал, как глубоко армия РФ вклинилась в оборону ВСУ под Сумами

Марочко: ВС РФ на 14 километров вклинились в оборону ВСУ у Юнаковки под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военнослужащие на 14 км вклинились в оборону ВСУ в Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произошло у населенного пункта Юнаковка.

Если мы говорим о вклинивании в оборону противника и продвижении наших войск на Сумском направлении, то максимальное продвижение составило порядка 14 км — это как раз район Юнаковки, — отметил он.

Марочко подчеркнул, что участок фронта у Юнаковки «является наиболее результативным» у российской армии. Речь идет о действиях в Сумской области, пояснил он.

Западные журналисты до этого информировали, что применяемая ВС России тактика массированных ударов дронами по Украине позволяет быстро добиваться результатов. За последние несколько месяцев эффективность поражения целей выросла в три раза, став наиболее высокой с февраля 2022 года. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого стало известно, что российские баллистические ракеты начали обходить радары противовоздушных зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США Украине. Это связано с новыми модификациями российских средств поражения.

ВС РФ
ВСУ
Андрей Марочко
Сумская область
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