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24 июля 2025 в 05:45

«Град» разгромил ВСУ, крах обороны под Сумами: успехи ВС РФ к утру 24 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военнослужащие на 14 км вклинились в оборону ВСУ в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это произошло у населенного пункта Юнаковка. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 24 июля?

Марочко рассказал, как глубоко армия РФ вклинилась в оборону ВСУ под Сумами

«Если мы говорим о вклинивании в оборону противника и продвижении наших войск на Сумском направлении, то максимальное продвижение составило порядка 14 км — это как раз район Юнаковки», — отметил он.

Марочко подчеркнул, что участок фронта у Юнаковки «является наиболее результативным» у российской армии. Речь идет о действиях в Сумской области, пояснил он.

Военные «Центра» уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчет РСЗО «Град» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 „Град“ алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ нанесли мощный удар по укрепленным позициям украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции», — сказано в заявлении.

Стало известно о ликвидации военных ВСУ в Дачном

Украинское командование направило группу военнослужащих для съемки ролика с демонстрацией контроля над населенным пунктом Дачное в Днепропетровской области, однако операция провалилась, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Группу солдат ВСУ обнаружили и уничтожили российские военные.

«Украинские службы дезинформации сейчас делают огромное количество так называемых победных роликов, которые просто не соответствуют действительности. Недавно они отправили группы военнослужащих, для того чтобы они сняли победный ролик о контроле населенного пункта Дачное в Днепропетровской области. Они должны были поставить флаг. Однако они были обнаружены нашими войсками и уничтожены на месте», — рассказал эксперт.

Он также привел аналогичный случай в ЛНР, где украинские бойцы лишь коротко зашли в населенный пункт Надия, сделали фото и ушли. Такие события, по его мнению, свидетельствуют о критическом положении украинских сил на линии боевого соприкосновения.

Рядовой ВС РФ сбил дрон ВСУ, находясь под артобстрелом

Российский гвардии рядовой Рафаэль Петрищев предотвратил атаку ВСУ на российские позиции, сбив беспилотник противника из стрелкового оружия, сообщила пресс-служба Минобороны России. Военный заметил украинский дрон, находясь на наблюдательном посту.

Несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, он мгновенно сориентировался и поразил беспилотник огнем из стрелкового оружия. Дрон потерял управление и упал в поле. В ведомстве подчеркнули, что своевременные и грамотные действия рядового позволили не только уничтожить беспилотник, но и предотвратить возможную атаку на позиции российских войск.

Военэксперт оценил потери ВСУ в конфликте с Россией

В ходе боевых действий Украина ежемесячно теряет более 30 тысяч солдат ранеными и убитыми, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, нехватка военнослужащих вынуждает командование ВСУ принимать в свои ряды иностранных наемников.

«Надо учитывать дезертирство и потери в зоне СВО, которые достаточно большие и превышают количество тех, кого они отлавливают. Это где-то за 30 тысяч раненых и убитых. Каждый день порядка полутора тысяч потерь. Поэтому невосполнение заставляет ВСУ набирать наемников, всяких разных колумбийцев. Соответственно, тяжелораненые уже не возвращаются. Кто-то после госпиталей возвращается, бывших пленных по обмену тоже направляют на фронт, но это капля в море... — сказал Дандыкин.

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