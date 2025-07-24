Рядовой ВС РФ сбил дрон ВСУ, находясь под артобстрелом

Российский гвардии рядовой Рафаэль Петрищев предотвратил атаку ВСУ на российские позиции, сбив беспилотник противника из стрелкового оружия, сообщила пресс-служба Минобороны России. Военный заметил украинский дрон, находясь на наблюдательном посту.

Несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, он мгновенно сориентировался и поразил беспилотник огнем из стрелкового оружия. Дрон потерял управление и упал в поле. В ведомстве подчеркнули, что своевременные и грамотные действия рядового позволили не только уничтожить беспилотник, но и предотвратить возможную атаку на позиции российских войск.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ продолжают атаки на стыке Курской и Сумской областей, однако прорвать линию обороны армии РФ не удается. По его словам, речь идет о боевых действиях в Теткинском и Глушковском районах.

До этого он информировал, что российские войска за последние дни сумели прижать украинских военных к реке Оскол в Харьковской области. В настоящее время противник контролирует не более полукилометра прибрежной зоны, уточнил он.