Как оформить инвалидность по онкологии: простая пошаговая инструкция

Онкологический диагноз — это не только борьба за здоровье, но и необходимость оформить юридическую и социальную защиту. Одним из ключевых шагов становится получение инвалидности. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как шаг за шагом оформить инвалидность по онкологии.
Как оформить инвалидность по онкологии: пошаговая инструкция
Шаг 1. Получите направление на медико-социальную экспертизу (далее — МСЭ). Для начала необходимо пройти лечение и получить направление на МСЭ. Его может выдать:
лечащий врач-онколог после завершения основного этапа диагностики или лечения;
медицинская комиссия в поликлинике;
или вы можете подать заявление самостоятельно через МФЦ или «Госуслуги», если учреждение отказало.
К направлению прикладываются:
направление по форме № 088/у-06 (заполняет лечащий врач);
выписки из стационара, результаты КТ/МРТ, гистологии, заключения смежных специалистов;
паспорт, СНИЛС, полис ОМС;
для работающих: копия трудовой книжки и характеристика условий труда.
Шаг 2. Подайте заявление на проведение МСЭ. Это можно сделать несколькими способами:
через поликлинику, если есть направление;
через портал «Госуслуги» по запросу «Медико-социальная экспертиза»;
напрямую в бюро МСЭ.
Шаг 3. Пройдите экспертизу. Медико-социальная экспертиза проводится:
очно — вы приходите в бюро МСЭ;
на дому — если нет возможности передвигаться;
заочно — на основе документов, если ваше состояние тяжелое (в том числе при IV стадии рака).
Комиссия рассматривает:
диагноз;
степень утраты трудоспособности и самообслуживания;
прогноз и необходимость реабилитации.
Шаг 4. Получите решение. После экспертизы выдают заключение, в котором указывается:
группа инвалидности — I, II или III;
срок — временный, с переосвидетельствованием или бессрочный, например при IV стадии;
индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА).
Решение можно обжаловать, если вы не согласны, в бюро МСЭ главного уровня или в суде.
Инвалидность дает право на:
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ);
бесплатные лекарства (в рамках льготного списка);
санаторно-курортное лечение (по показаниям);
реабилитационные средства (тросточки, сиденья, подгузники и т. п.);
налоговые вычеты, скидки на ЖКХ, льготы на транспорт;
нерабочий график, освобождение от определенных обязанностей — для работающих;
приоритетное получение помощи в поликлиниках, госпиталях, диспансерах.