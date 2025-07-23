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23 июля 2025 в 23:00

Как оформить инвалидность по онкологии: простая пошаговая инструкция

Как оформить инвалидность по онкологии: простая пошаговая инструкция Как оформить инвалидность по онкологии: простая пошаговая инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM

Онкологический диагноз — это не только борьба за здоровье, но и необходимость оформить юридическую и социальную защиту. Одним из ключевых шагов становится получение инвалидности. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как шаг за шагом оформить инвалидность по онкологии.

Как оформить инвалидность по онкологии: пошаговая инструкция

Шаг 1. Получите направление на медико-социальную экспертизу (далее — МСЭ). Для начала необходимо пройти лечение и получить направление на МСЭ. Его может выдать:

  • лечащий врач-онколог после завершения основного этапа диагностики или лечения;

  • медицинская комиссия в поликлинике;

  • или вы можете подать заявление самостоятельно через МФЦ или «Госуслуги», если учреждение отказало.

К направлению прикладываются:

  • направление по форме № 088/у-06 (заполняет лечащий врач);

  • выписки из стационара, результаты КТ/МРТ, гистологии, заключения смежных специалистов;

  • паспорт, СНИЛС, полис ОМС;

  • для работающих: копия трудовой книжки и характеристика условий труда.

Шаг 2. Подайте заявление на проведение МСЭ. Это можно сделать несколькими способами:

  • через поликлинику, если есть направление;

  • через портал «Госуслуги» по запросу «Медико-социальная экспертиза»;

  • напрямую в бюро МСЭ.

Как оформить инвалидность по онкологии Как оформить инвалидность по онкологии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 3. Пройдите экспертизу. Медико-социальная экспертиза проводится:

  • очно — вы приходите в бюро МСЭ;

  • на дому — если нет возможности передвигаться;

  • заочно — на основе документов, если ваше состояние тяжелое (в том числе при IV стадии рака).

Комиссия рассматривает:

  • диагноз;

  • степень утраты трудоспособности и самообслуживания;

  • прогноз и необходимость реабилитации.

Шаг 4. Получите решение. После экспертизы выдают заключение, в котором указывается:

  • группа инвалидности — I, II или III;

  • срок — временный, с переосвидетельствованием или бессрочный, например при IV стадии;

  • индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА).

Решение можно обжаловать, если вы не согласны, в бюро МСЭ главного уровня или в суде.

Инвалидность дает право на:

  • ежемесячную денежную выплату (ЕДВ);

  • бесплатные лекарства (в рамках льготного списка);

  • санаторно-курортное лечение (по показаниям);

  • реабилитационные средства (тросточки, сиденья, подгузники и т. п.);

  • налоговые вычеты, скидки на ЖКХ, льготы на транспорт;

  • нерабочий график, освобождение от определенных обязанностей — для работающих;

  • приоритетное получение помощи в поликлиниках, госпиталях, диспансерах.

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