Как оформить инвалидность по онкологии: простая пошаговая инструкция

Как оформить инвалидность по онкологии: простая пошаговая инструкция

Как оформить инвалидность по онкологии: простая пошаговая инструкция

Онкологический диагноз — это не только борьба за здоровье, но и необходимость оформить юридическую и социальную защиту. Одним из ключевых шагов становится получение инвалидности. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как шаг за шагом оформить инвалидность по онкологии.

Как оформить инвалидность по онкологии: пошаговая инструкция

Шаг 1. Получите направление на медико-социальную экспертизу (далее — МСЭ). Для начала необходимо пройти лечение и получить направление на МСЭ. Его может выдать:

лечащий врач-онколог после завершения основного этапа диагностики или лечения;

медицинская комиссия в поликлинике;

или вы можете подать заявление самостоятельно через МФЦ или «Госуслуги», если учреждение отказало.

К направлению прикладываются:

направление по форме № 088/у-06 (заполняет лечащий врач);

выписки из стационара, результаты КТ/МРТ, гистологии, заключения смежных специалистов;

паспорт, СНИЛС, полис ОМС;

для работающих: копия трудовой книжки и характеристика условий труда.

Шаг 2. Подайте заявление на проведение МСЭ. Это можно сделать несколькими способами:

через поликлинику, если есть направление;

через портал «Госуслуги» по запросу «Медико-социальная экспертиза»;

напрямую в бюро МСЭ.

Как оформить инвалидность по онкологии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 3. Пройдите экспертизу. Медико-социальная экспертиза проводится:

очно — вы приходите в бюро МСЭ;

на дому — если нет возможности передвигаться;

заочно — на основе документов, если ваше состояние тяжелое (в том числе при IV стадии рака).

Комиссия рассматривает:

диагноз;

степень утраты трудоспособности и самообслуживания;

прогноз и необходимость реабилитации.

Шаг 4. Получите решение. После экспертизы выдают заключение, в котором указывается:

группа инвалидности — I, II или III;

срок — временный, с переосвидетельствованием или бессрочный, например при IV стадии;

индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА).

Решение можно обжаловать, если вы не согласны, в бюро МСЭ главного уровня или в суде.

Инвалидность дает право на: