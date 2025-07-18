Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 12:22

Иммунолог рассказала, чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков

Иммунолог Ярцева заявила, что злоупотребление антибиотиками вызывает привыкание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесконтрольный прием антибиотиков вызывает привыкание и нарушает работу организма, заявила «Вечерней Москве» иммунолог Ирина Ярцева. Вдобавок к этому при злоупотреблении лекарства теряют свою эффективность.

Из-за того что антибиотики всегда имеют широкий спектр воздействия, они могут повредить и здоровую микрофлору, — предупредила Ярцева.

На восстановление естественной микрофлоры уйдет от четырех до шести месяцев. Иммунолог добавила, что неограниченный прием антибиотиков также затягивает болезнь. Дело в том, что это подавляет естественные восстановительные процессы организма.

Фармаколог Евгений Абизов ранее заявил, что прием просроченных таблеток грозит токсическим отравлением. Большинство таблеток содержат химиотерапевтические компоненты, активность которых со временем снижается из-за деградации или взаимодействия между веществами.

антибиотики
лекарства
иммунологи
злоупотребления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали объекты Запада, которые Россия считает законными целями
В Кремле ответили Зеленскому на предложение активизировать переговоры
В Кремле дали определение НАТО
Россиянкам перечислили продукты, повышающие шансы на беременность
Песков сообщил о разделении Россией треков по диалогам с США и Украиной
Назван важный нюанс законопроекта о сдаче русского языка мигрантами
Политолог раскрыл, как Евросоюз убедил Фицо поддержать 18-й пакет санкций
Песков раскрыл неожиданный эффект западных санкций
Песков рассказал, кто пострадает от нового пакета санкций Евросоюза
В Кремле отреагировали на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда
Песков раскрыл правду о новых беспрецедентных санкциях против России
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
В Госдуме объяснили законопроект о сдаче русского языка мигрантами
Американку с пистолетом и чеком на крупную сумму задержали по прилете в РФ
Захарова жестко прошлась по СМИ за фейк о закрытии курорта для россиян
Рыночная капитализация криптовалют впервые превысила $4 трлн
«Дебил. Изучение случая»: в Польше изъяли оскорбительную книгу о президенте
Врач дала советы, как сделать дачный бассейн безопасным для детей
В Госдуме раскрыли, попадет ли Telegram под ограничения в России
ВС России за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.