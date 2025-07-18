Иммунолог рассказала, чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков Иммунолог Ярцева заявила, что злоупотребление антибиотиками вызывает привыкание

Бесконтрольный прием антибиотиков вызывает привыкание и нарушает работу организма, заявила «Вечерней Москве» иммунолог Ирина Ярцева. Вдобавок к этому при злоупотреблении лекарства теряют свою эффективность.

Из-за того что антибиотики всегда имеют широкий спектр воздействия, они могут повредить и здоровую микрофлору, — предупредила Ярцева.

На восстановление естественной микрофлоры уйдет от четырех до шести месяцев. Иммунолог добавила, что неограниченный прием антибиотиков также затягивает болезнь. Дело в том, что это подавляет естественные восстановительные процессы организма.

Фармаколог Евгений Абизов ранее заявил, что прием просроченных таблеток грозит токсическим отравлением. Большинство таблеток содержат химиотерапевтические компоненты, активность которых со временем снижается из-за деградации или взаимодействия между веществами.