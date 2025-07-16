Как оформить самозанятость через «Госуслуги»: простая пошаговая инструкция

Режим самозанятости — один из самых простых и удобных способов легализовать доход для репетиторов, рукоделов, курьеров и других частных специалистов. Оформить самозанятость можно всего за 5–10 минут онлайн, в том числе через портал «Госуслуги». Рассказываем, как это сделать шаг за шагом.

1. Авторизуйтесь на «Госуслугах». Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru и войдите в свой личный кабинет.

2. Найдите услугу «Регистрация самозанятого». Через поиск введите фразу «самозанятый» или «налог на профессиональный доход». Выберите соответствующую услугу — она будет предлагать регистрацию в ФНС.

3. Перейдите к заполнению данных. Система автоматически подтянет ваши ФИО, ИНН, дату рождения. Убедитесь, что все данные внесены верно.

4. Подтвердите согласие. Прочитайте условия применения налогового режима и подтвердите согласие с ними. Самозанятые не платят НДФЛ, не сдают отчеты, не платят фиксированные взносы — только налог с дохода.

5. Подпишите заявление. Подтвердите регистрацию электронной подписью.

6. Получите уведомление о постановке на учет. Через пару минут после подачи заявки вы получите уведомление из ФНС — в личный кабинет «Госуслуг» и на электронную почту. Готово! Теперь вы официально самозанятый.

Что делать дальше?

Сразу же после оформления самозанятости рекомендуем скачать приложение «Мой налог». Через него вы будете указывать доход, формировать чеки и оплачивать процент с продаж.

Вывод: оформление самозанятости через «Госуслуги» — это просто, быстро и удобно. Всего несколько кликов — и вы легально работаете на себя.