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23 июля 2025 в 20:00

Ключ к льготам и бонусам: как оформить единую карту петербуржца

Как оформить единую карту петербуржца Как оформить единую карту петербуржца Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Если вы живете в культурной столице России или часто бываете там по работе, у вас есть возможность получить единую карту петербуржца — удобный инструмент для получения городских услуг и скидок. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как шаг за шагом оформить единую карту петербуржца.

Как оформить единую карту петербуржца: пошаговая инструкция

Оформить единую карту петербуржца можно только в отделениях банков-эмитентов, участвующих в проекте. Найти их список можно на сайте ekp.spb.ru.

Для регистрации понадобятся:

  1. Документ, который мог бы удостоверить личность. Подойдет любой.

  2. СНИЛС.

  3. Для несовершеннолетних — согласие законного представителя.

Важно: если петербуржцу или гостю города меньше 14 лет, то получить карту он не сможет.

Пошаговая инструкция по оформлению единой карты петербуржца:

  1. Выбрать офис удобного для вас банка.

  2. Прийти в офис с необходимыми документами.

  3. Заполнить анкету.

  4. Дождаться уведомления о готовности карты от банка.

Ключ к льготам и бонусам: как оформить единую карту петербуржца Ключ к льготам и бонусам: как оформить единую карту петербуржца Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обратите внимание: создание карты не требует оплаты, но при использовании в качестве банковской карты могут взиматься комиссии в соответствии с условиями конкретного банка.

Что дает единая карта петербуржца?

  1. Бесплатный проезд на городском транспорте для льготников.

  2. Банковские функции — поступление пенсий, соцвыплат.

  3. Запись в поликлиники, хранение данных полиса ОМС.

  4. Доступ к льготам и городским программам.

  5. Скидки в аптеках, магазинах, культурных учреждениях.

Карта бессрочна. При поломке, утере или краже ее легко восстановить через тот же МФЦ или портал «Госуслуги Санкт-Петербурга».

Оформление единой карты петербуржца — это удобный способ собрать в одном месте все, что нужно для жизни в городе, от проезда и медицины до льгот и банковских услуг. Процедура простая, доступна каждому жителю Петербурга и занимает минимум времени.

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