Ключ к льготам и бонусам: как оформить единую карту петербуржца

Если вы живете в культурной столице России или часто бываете там по работе, у вас есть возможность получить единую карту петербуржца — удобный инструмент для получения городских услуг и скидок. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как шаг за шагом оформить единую карту петербуржца.
Как оформить единую карту петербуржца: пошаговая инструкция
Оформить единую карту петербуржца можно только в отделениях банков-эмитентов, участвующих в проекте. Найти их список можно на сайте ekp.spb.ru.
Для регистрации понадобятся:
Документ, который мог бы удостоверить личность. Подойдет любой.
СНИЛС.
Для несовершеннолетних — согласие законного представителя.
Важно: если петербуржцу или гостю города меньше 14 лет, то получить карту он не сможет.
Пошаговая инструкция по оформлению единой карты петербуржца:
Выбрать офис удобного для вас банка.
Прийти в офис с необходимыми документами.
Дождаться уведомления о готовности карты от банка.
Обратите внимание: создание карты не требует оплаты, но при использовании в качестве банковской карты могут взиматься комиссии в соответствии с условиями конкретного банка.
Что дает единая карта петербуржца?
Бесплатный проезд на городском транспорте для льготников.
Банковские функции — поступление пенсий, соцвыплат.
Запись в поликлиники, хранение данных полиса ОМС.
Доступ к льготам и городским программам.
Скидки в аптеках, магазинах, культурных учреждениях.
Карта бессрочна. При поломке, утере или краже ее легко восстановить через тот же МФЦ или портал «Госуслуги Санкт-Петербурга».
Оформление единой карты петербуржца — это удобный способ собрать в одном месте все, что нужно для жизни в городе, от проезда и медицины до льгот и банковских услуг. Процедура простая, доступна каждому жителю Петербурга и занимает минимум времени.