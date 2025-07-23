Движение машин по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Авторы сообщения не уточнили причины таких мер.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отметили в публикации.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что путешественникам следует выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок у Крымского моста. Также водителям лучше запастись водой и вещами на случай длительных задержек в пути, добавили там.

Тем временем зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач на пресс-конференции по итогам работы в рамках весенней сессии признала, что Крымский мост не всегда позволяет проехать на полуостров всем желающим, иногда у переправы скапливаются пробки. Она напомнила, что по территории новых регионов проложена автомобильная трасса в Крым.