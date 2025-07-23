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23 июля 2025 в 06:31

На скорую руку без стерилизации банок: сладкий салат с капустой и перцем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящая маринованная капуста с перцем в сладком рассоле — идеальная закуска, которая готовится на скорую руку и без стерилизации банок!

Для приготовления нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты, нарежьте 2 болгарских перца соломкой и 1 морковь кружочками. Плотно уложите овощи в чистые банки, добавив 3 зубчика чеснока и 5 горошин черного перца на каждую литровую емкость. Приготовьте рассол: в 1 литре воды растворите 5 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, доведите до кипения, добавьте 150 мл 9% уксуса и сразу снимите с огня. Горячим рассолом залейте овощи, оставив 1 см до горлышка, закройте пластиковыми крышками и дайте остыть при комнатной температуре.

Уже через сутки капуста приобретет приятный кисло-сладкий вкус с пикантной ноткой перца, а через 3 дня достигнет идеальной кондиции. Храните капустный салат в холодильнике до 2 месяцев — она станет отличным дополнением к мясу, картошке или самостоятельной витаминной закуской.

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капуста
перец
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домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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